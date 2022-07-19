عرقاب: تجديد الاحتياطيات من المحروقات يتطلب تكثيف أكثر فأكثر لجهود البحث والاستكشاف

أشرف اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على مراسم توقيع عقد محروقات جديد بين سوناطراك وشركاؤها أوكسيدنتال وإيني وتوتال، على المحيط التعاقدي لبركين (الرُقعة 404 و208) الواقعة على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق حاسي مسعود.

وأوضح عرقاب، أن هذا العقد يدخل في إطار القانون المنظم لأنشطة المحروقات الجديد رقم 19-13، الذي يترجم مجهودات الدولة، من أجل ترقية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في إطار الشراكة بين سوناطراك وشركائها الأجانب من أجل تكثيف جهود البحث والاستكشاف بغرض توسيع قاعدة احتياطات البلاد من المحروقات والزيادة في الإنتاج.

وأضاف ذات المتحدث، أن تجديد الاحتياطيات من المحروقات يتطلب تكثيف أكثر فأكثر لجهود البحث والاستكشاف، باللجوء الى الشراكة الدولية والتي من خلالها سوف نستفيد من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والعالية المطبقة في الصناعة البترولية وكذا تقاسم المخاطر والتكاليف.

ولفت وزير القطاع، الى أن المبلغ الإجمالي للاستثمار المخطط لتنفيذ خطة التطوير والاستغلال هذه، يقدر بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي، وسيسمح في النهاية باسترداد إضافي لأكثر من مليار برميل مكافئ بترول، مما سيزيد من متوسط الاسترداد النهائي بنسبة 55٪.

كما أكد عرقاب، على أن توقيع هذا العقد الجديد، من فئة عقود تقاسم الانتاج، والمدرج في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين سوناطراك وشركائها في 31 جانفي 2021، يترجم رغبة مختلف الأطراف في مواصلة شراكة تاريخية ومميزة عمرها أكثر من 30 سنة بغية تطوير واستغلال مكامن بركين والتي تعد من اهم مناطق انتاج المحروقات في الجزائر.

ليديا كبيش

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