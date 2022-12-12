عرقاب: الجزائر تواجه تحديات عديدة في الانتقال الطاقوي

افاد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن التحديات التي تواجهها الجزائر عديدة سواء تلك المتعلقة بإشكالية الانتقال الطاقوي وتنويع مزيج الطاقة، وتلك المتعلقة بكفاءة الطاقة وترشيد استخدامها.

وقال عرقاب أنه “لا يمكن لهذا المزيج أن يستمر في التطور كما هو عليه اليوم، أي بنفس الوتيرة ووفقًا لنفس النموذج، بالنظر خاصة إلى إمكانيات البلاد الهائلة من الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة التي من شأنها أن تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد الوطني وتكون حلولا مناسبة للتنمية الاقتصادية المستدامة”.

وأضاف ذات المتحدث :”وهكذا ستحرص وزارة الطاقة والمناجم بالتّعاون مع لجنة ضبط الكهرباء والغاز على أن يتم تسيير الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز وفقا للقوانين والتنظيمات السارية في البلاد”.

وذلك من خلال متابعة ومراقبة مستمرة لنوعية الخدمة المقدمة للمستهلكين بالاعتماد على مؤشرات الأداء المحدّدة في المخططات الخماسية، لتحسين الخدمة والتي يوقعها صاحب الامتياز مع السلطة المانحة للامتياز

كما دعا وزير الطاقة جميع الفاعلين السلطة المانحة بما فيها الهيئات المحلية لجنة ضبط الكهرباء والغاز صاحب الامتياز. وجمعيات حماية المستهلك، للعمل سويا من أجل تقوية وتعزيز واستمرارية العمل التعاوني والتشاوري الحالي للوصول بالمرفق العام لتوزيع الكهرباء والغاز، للمستوى الذي نطمح إليه جميعا وللنوعية التي يستحقها المواطن الجزائري.

ليديا كبيش

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