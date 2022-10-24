عدل: تعليمات صارمة بخصوص انجاز السكنات

24 أكتوبر، 2022
 وجه، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، تعليمات صارمة بخصوص سير أشغال انجاز السكنات، وذلك خلال زيارة تفقدية أداها إلى موقعي 1800 مسكن عدل السويدانية بالعاصمة، وموقع 1700+1800 بالمدينة الجديدة بوينان.
و حسب بيان لوكالة عدل، فقد دعا زيتوني، إلى الحرص على جودة ونوعية انجاز سكنات “عدل”، ووضع مخطط عمل يضمن العمل بنظام التناوب 8×3. خاصة أشغال التهيئة الخارجية في التجزئات التي تأخر في الأشغال.
 كما شدد ذات المتحدث على ضرورة دعم مختلف الورشات بالآلات واليد العاملة ومواد البناء .وكذا الشروع في تزفيت ووضع الإسفلت بالتجزئات المنتهية بها الأشغال . وتنظيف المدخل الرئيسي للموقعين .
و أكد المدير العام لوكالة “عدل”، أن مؤسسة الانجاز المكلف بأشغال الداخلية ملزمة بالانتهاء منها في أقرب الآجال. والشروع في رفع الأتربة على مستوى الحي. مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة للموقع في الأيام القادمة، للوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات.
 كما لفت نفس المسؤول، الى أن وكالة عدل أمام تحدي لتوزيع أكبر قدر ممكن من سكنات صيغية البيع بالإيجار خلال سنة 2022 .
كما قام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن “عدل”  أشغال موقع 1800 مسكن عدل السويدانية بالعاصمة. ورافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق .
ووجه زيتوني، تعليمات صارمة من أجل الإسراع في وتيرة الأشغال. حيث حرص على العمل بنظام التناوب ووضع مخطط عمل يضمن الانتهاء من الأشغال في اقرب الآجال هذا.
وتجدر الإشارة الى ان السكنات المرتقب تسليمها في نوفمبر المقبل أغلبها انطلقت سنة 2021. وهذا ما يؤكد تسارع في وتيرة سير الأشغال حسب الإستراتيجية التي تبنتها وزارة السكن والعمران والمدينة.
ليديا كبيش
24 أكتوبر، 2022

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