عدل: تسليم 100 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة

25 يناير، 2023

أعلن اليوم الأربعاء المدير العام لوكالة “عدل” فيصل زيتوني، عن برمجة عملية توزيع 100 ألف وحدة سكنية سنة 2023، مبرزا أن كل السكنات التي في طور الإنجاز سيتم تسليمها مع نهاية السنة.

وكشف زيتوني، في حديث خص به قناة “الشروق نيوز”، أن 15 ألف مكتتب لم يستلموا مفاتيحهم منذ شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا ان تبليغ المكتتبين المتأخرين عبر البريد الإلكتروني في مهلة 8 أيام.

وفي هذا الصدد، أكد ذات المتحدث، أنه سيتم إلغاء التخصيص ومنحه للرقم التسلسلي المباشر، مذكرا بإيفاد لجنة تفتيش لكل السكنات قبل تسليم المفتاح للمكتتبين، تنفيذا لتعليمات الوزير بلعريبي، حيث يتم تفقد السكنات والتأكد من صحة الأرقام، وتقديم تقارير حتى تكون السكنات لائقة.

وأضاف المدير العام بالقول:”عند استلام السكنات، يمكن للمستفيد ارجاع مفتاح السكن في حالة وجود تحفظات حول السكن”.

ليديا كبيش

25 يناير، 2023

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