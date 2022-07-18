كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، أن مستحقات المجمع العمومي سونلغاز لدى المواطنين تضاعفت بأربع مرات منذ ظهور وباء كورونا في البلاد، لتبلغ 214 مليار دج.

وقال عجال في تصريح للصحافة على هامش اجتماع بولاية البويرة، جمعه بالسلطات المحلية و رؤساء المجالس الشعبية البلدية و رؤساء الدوائر و المستثمرين أن:” قيمة المستحقات ارتفعت إلى 60 مليار دج قبل الوباء، مطلع سنة 2020 لتبلغ 214 مليار دج بعد مضي سنتين”.

وأكد ذات المتحدث، أنه بفضل عمليات التحصيل عقب سنتين من التضامن مع المواطن خلال الأزمة الصحية التي مست كامل الوطن، نجحت مصالح مجمع سونلغاز في تقليص قيمة المستحقات لدى المواطنين إلى 140 مليار دج.

كما حث المدير العام، المواطنين على دفع مستحقاتهم لتمكين المجمع العمومي من استعادة استقراره المالي و الاستمرار في انجاز مشاريعه خدمة للتنمية الاقتصادية للبلاد.

وذكر نفس المسؤول، باجراءات تسهيل الدفع التي اتخذها المجمع لتمكين المواطنين من دفع مستحقاتهم، داعيا زبائن المجمع إلى اغتنام الفرصة و احترام الالتزامات المتخذة مع المجمع لتفادي أي انقطاع في التموين بالطاقة.

ليديا كبيش