“عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد”…وزير الطاقة يشارك في الإجتماع الثاني والخمسين للّجنة الوزارية المشتركة للمراقبة

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (جي ام ام سي (JMMC لأوبك والغير أوبك)، وهذا بحضور كل من، الرئيس المدير العام لسوناطراك، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات وإطارات من الوزارة.

وناقش الوزراء خلال هذا الإجتماع الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير، كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهر ديسمبر 2023.

وفي نهاية الاجتماع، أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أن دول أوبك+ تراقب بعناية وباستمرار تطورات سوق النفط العالمية، في ظلّ حالة عدم اليقين التي تثقل أساسياتها، وناقش المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما تباطؤ النشاط في البلدان الصناعية والانتعاش المعتدل في البلدان الناشئة، وهو ما قد يؤثر على الطلب على النفط على الرغم من توافر العرض على نطاق واسع في السوق.

وتهدف القرارات المتخذة في 30 نوفمبر، الجماعية والمنفردة، إلى تعديل إنتاج دول أوبك+ خلال العام الحالي، إلى تخفيف التقلبات بين العرض والطلب، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط.

كما ذكّر الوزير أنه وفقا لالتزام الجزائر، تم تنفيذ تخفيض طوعي وإضافي لإنتاج النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا، ابتداءً من الفاتح جانفي 2024، وهذا لمدة 3 أشهر.

شرف الدين عبد النور

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