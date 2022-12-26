عبد الرشيد طبي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

استقبل عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العدل سفيرة الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر إليزابيت مور أوبين، حسب ما أورد بيان لوزارة العدل.

وتناول هذا اللقاء الذي جاء بطلب من السفيرة الامريكية واقع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما في المجال القضائي والقانوني، وسبل تعزيزه باستكمال الإطار الاتفاقي وتأطير التعاون المؤسساتي، وكذا تبادل الخبرات والتجارب خاصة في الميدان التشريعي بما يخدم مصلحة البلدين يضيف البيان.

ريم.ب

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