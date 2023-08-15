عبد الحفيظ هني بالبيض في إطار زيارة عمل و تفقد

15 أغسطس، 2023
عبد الحفيظ هني بالبيض في إطار زيارة عمل و تفقد

وصل اليوم، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إلى ولاية البيض، في إطار زيارة عمل و تفقد، حيث كان في استقباله، والي الولاية محمدي فريد، رفقة السلطات المحلية بالمركب الجهوي للحوم ببلدية بوقطب، حسب ما أفاد به بيان وزارة الفلاحة.

و سيقوم الوزير خلال هذه الزيارة، بالوقوف على المركب الجهوي للحوم ببلدية بوقطب، وزيارة معرض خاص بأنواع وأصناف الاغنام الموجودة بالولاية، و كذا إعطاء إشارة انطلاق مشروع ربط الكهرباء الفلاحية بالمستثمرات، يضيف البيان.

شرف الدين عبد النور

 

15 أغسطس، 2023

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