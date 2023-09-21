عاجل/ وزير النقل يشرف على إطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة و أديس أبابا

أشرف وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الخميس، وبحضور سفير جمهورية إثيوبيا لدى الجزائر، نبيات غيتاشو أسغيد، على مراسيم إطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين الجزائر العاصمة و أديس أبابا، حسب ما أورده بيان وزارة النقل.

وفي كلمة له ألقاها بهذه المناسبة، أكد وزير النقل، على أهمية هذه الخطوة التي تندرج ضمن مسار تطوير مخطط النقل الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وتوسيع شبكتها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى الإنفتاح على الدول الإفريقية، حسب ذات المصدر.

وفي هذا السياق، كشف الوزير عن جهود القطاع المتواصلة ضمن الإستراتيجية التي سطرتها السلطات العليا للبلاد، والتي مكنت من جعل مطار الجزائر الدولي مطارا محوريا و بوابة عبور نحو إفريقيا و العالم، والتي تدعمت اليوم بهذا الخط الجديد نحو أديس أبابا وبمعدل رحلتين في الأسبوع، ليرتفع عدد الرحلات نحو الوجهات الإفريقية إلى 23 رحلة في الأسبوع، يضيف بيان الوزارة.

كما نوَّه الوزير، أن عملية توسيع شبكة الخطوط و الرحلات إلى مختلف العواصم العالمية، تعتبر رافدا هاما لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الجزائر و مختلف الدول عبر المعمورة، من خلال ضمان تنقل الأشخاص و البضائع بكل أريحية، ما سيساهم دون شك في خلق ديناميكية اقتصادية و اجتماعية وفرص شراكة واعدة، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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