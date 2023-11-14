عاجل/ مجلس الوزراء: الموافقة على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار

14 نوفمبر، 2023

وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار، مع الانطلاق بشكل فوري في الأشغال من قبل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” وشركتي “كوسيدار” و  CRCC الصينية.

و شدّد الرئيس تبون في هذا الخصوص، على تقليص آجال المشروع، مع إنجاز ما تبقى من مشاريع خطوط السكك الحديدية، لمواصلة تقوية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

شرف الدين عبد النور

14 نوفمبر، 2023

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