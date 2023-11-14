عاجل/ مجلس الوزراء: الموافقة على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار

وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار، مع الانطلاق بشكل فوري في الأشغال من قبل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” وشركتي “كوسيدار” و CRCC الصينية.

و شدّد الرئيس تبون في هذا الخصوص، على تقليص آجال المشروع، مع إنجاز ما تبقى من مشاريع خطوط السكك الحديدية، لمواصلة تقوية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

شرف الدين عبد النور

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