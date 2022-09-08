عاجل/ قائمة أسماء الوزراء الجدد

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تعديلا وزاريا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ققد شمل التغيير الحكومي وزارات الداخلية والجماعات المحلية، الصحة، النقل، الصناعة صيدلانية.

وأعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية عن التعديل كاملا, حيث تم تعيين

إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية خلفا لكمال بلجود

تعيين كمال بلجود في منصب وزير للنقل خلفا لعبد الله منجي

تعيين عبد الله منجي امينا عاما لرئاسة الجمهورية

تعيين علي عون في منصب وزير للصناعة الصيدلانية خلقا لعبد الرحمات لطفي باحمد

تعيين لخضر رخروح وزيرا للأشغال العمومية حلفا لكمال ناصري

تعيين عبد الحق سايحي وزيرا للصحة خلفا لعيد الرحمان بن بوزيد

تعيين كمال بداري وزير للتعليم العالي و البحث العلمي خلفا لعبد الباقي بن زيان

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