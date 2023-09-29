عاجل/ فازية دحلب تشرف على اختتام الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة

29 سبتمبر، 2023

أشرفت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم، على مراسيم اختتام الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة “sieera”، بمعية سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، حسب بيان وزارة البيئة والطاقات المتجددة.

و نُظّم الصالون، تحت الرعاية السامية، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من طرف وزارة البيئة و الطاقات المتجددة، حاملا لشعار “المؤسسات الناشئة: قاطرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر”.

شرف الدين عبد النور

29 سبتمبر، 2023

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