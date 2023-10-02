عاجل/ عرقاب يشرف على تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، على مراسم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لشركة سوناطراك، رشيد حشيشي، خلفا لتوفيق حكار، و التي جرت بحضور إطارات من الوزارة ومن سوناطراك، حسب ما أورده بيان وزارة الطاقة و المناجم.

و في كلمة ألقاها بالمناسبة، هنّأ، وزير الطاقة والمناجم، حشيشي على الثقة الممنوحة في شخصه لتولي هذا المنصب، وأشاد بكفاءته التي يشهد لها مساره المهني الثري في مجال المحروقات وعلى مستوى شركة سوناطراك، والذي سبق له توليه في السنوات الماضية.

كما شكر الوزير، توفيق حكار على المجهودات التي قام بها على رأس شركة سوناطراك، أين سخّر كفاءته وخبراته الميدانية ليكون في مستوى الثقة التي وضعت في شخصه وتمنى له كل التوفيق.

كما أكد وزير الطاقة، على أن هذا التغيير ، على رأس أهم المؤسسات الوطنية، أتى لإعطاء نفس جديد للشركة في ظل التحديات الراهنة.

شرف الدين عبد النور

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