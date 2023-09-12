الرئيسية/الأولى/عاجل/ رئيس الجمهورية يعيّن عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك خلفا لنور الدين خالدي عاجل/ رئيس الجمهورية يعيّن عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك خلفا لنور الدين خالدي 12 سبتمبر، 2023 عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك خلفا لنور الدين خالدي الذي انهيت مهامه. ش.ن شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 12 سبتمبر، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة