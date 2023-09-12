عاجل/ رئيس الجمهورية يعيّن عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك خلفا لنور الدين خالدي

12 سبتمبر، 2023

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عبد الحفيظ بخوش مديرا عاما للجمارك خلفا لنور الدين خالدي الذي انهيت مهامه.

ش.ن

12 سبتمبر، 2023

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