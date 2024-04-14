عاجل/ رئاسة الجمهورية تُفنّد شائعات مراجعة شروط الإستفادة من منحة البطالة

فنّدت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، اليوم، معلومات متداولة حول مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة.

و جاء في بيان الرئاسة، “إن المعلومات المُضللة التي يتم تداولها حول”مراجعة مزعومة لشروط الاستفادة من منحة البطالة” لا أساس لها من الصحة”.

و أضاف البيان، “إن هذه المناورات في هذا الوقت بالذات والتي تفسح المجال للفوضى، تستند إلى أخبار مزيفة، تهدف إلى التلاعب والتضليل”.

وعليه- يضيف ذات البيان- فإن رئاسة الجمهورية تطمئن بأن هذا القرار المهم، الذي يهدف إلى التخفيف عن شريحة من المجتمع، وخاصة الشباب، هو إنجاز لا رجعة فيه، وأنه لن يتغير شيء يتعلق بشروط منحة البطالة، التي تُتيح أيضا الحق في الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء.

شرف الدين عبد النور