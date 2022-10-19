عاجل/ توقيف أجانب بتهمة إنشاء وكر للدعارة والرذيلة بعين البنيان في العاصمة

أفاد بيان لأمن ولاية الجزائر أن مصالح الأمن الحضري الثالث عين البنيان التابع لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة عالجت قضية إنشاء وكر للدعارة والرذيلة، الهجرة السرية والإقامة غير شرعية.

تعود حيثيات القضايا إلى رسالة واردة إلى مصالح الأمن مفادها استياء سكان احد الأحياء بعين البنيان من أشخاص مستأجرين أجانب يتوافدون عليها من الممكن انه وكر للدعارة، تم تسطير خطة للإطاحة بهم في حالة تلبس، يضيف البيان.

بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا تم الحصول على إذن بالتفتيش حيث أسفرت العملية عن توقيف 06 نسوة و18 رجل مشتبه فيهم من جنسية أجنبية من خلالها تم حجز 19 واقي ذكري و 01 لباس داخلي نسائي و مجموعة من المشروبات مختلفة الأنواع.

وخلص البيان أنّه، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

ش.ن

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