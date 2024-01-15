عاجل/ تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

15 يناير، 2024
اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

نُصِّبَت اليوم الاثنين، بالجزائر العاصمة اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته (2023-2027) التي تم إطلاقها شهر جويلية الفارط, وذلك تحت إشراف رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي.

وتتشكل اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاعات الوزارية السيادية.
ويأتي هذا التنصيب عملا بأحكام المادة 205 من الدستور التي تولي للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مهمة وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها.
للإشارة, سيتم لاحقا تنصيب اللجان الفرعية التي تضم في تشكيلتها جميع القطاعات الوزارية وكذا بعض الهيئات الرقابية والاستشارية.
ش.ن
15 يناير، 2024

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