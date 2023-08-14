عاجل/ تسجيل 623 حالة وفاة وإصابة 2736 شخصا بجروح منذ بداية موسم الاصطياف

قام اليوم الاثنين، رئيس خلية الاعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، بالكشف عن 1466 حادث مرور منذ بداية موسم الاصطياف الحالي، و عن تسجيل 623 حالة وفاة و اصابة 2736 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

وابرزالرائد بوشحيط، أن أغلب هذه الحوادث الخطيرة تم تسجيلها على مستوى المحاور الكبرى للطرقات. حيث سجل بالطرقات الوطنية أكثر من 50 بالمائة من حوادث المرور تسببت في معظمها مركبات نقل المسافرين والبضائع، كما جاء في تصريحه للقناة الاذاعية الاولى.

كما كشف ذات المتحدث أن حادث مرور بدائرة عين الحجل بالمسيلة بالطريق الوطني رقم 8 بين سيارة للنقل الجماعي وحافلة لنقل العمال خلف ثمانية جرحى من جنس ذكر، حيث لا تزل حوادث المرور تخلف ضحايا و مصابين.

بينما خلف حادث إصطدام بين سيارة للنقل الجماعي وحافلة لنقل العمال، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 08 بالقوادرية، بلدية ودائرة عين الحجل ولاية المسيلة اليوم ثمانية (08) جرحى، يضيف الرائد بوشحيط.

سهام قريمش

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