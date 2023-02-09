عاجل/ تسجيل وفاة امرأة جزائرية وابنتها بمحافظة هاتاي جنوب تركيا جرّاء الزلزال

أعلمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج عن تسجيل حالتي وفاة جراء زلزال تركيا، ويتعلق الأمر بكل من السيدة سرايري سميحة (44 سنة) وابنتها بربر هديل (13 سنة) اللتين تمّ انتشال جثتيهما في مدينة الإسكندرون بمحافظة هاتاي جنوب تركيا ظهر اليوم وتم التأكد من هويتيهما.

وأفاد بيان للخارجية أن مصالح القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول، باشرت مساء اليوم، بالتنسيق مع السلطات التركية، إجراءات نقل جثمانيهما إلى مدينة اسطنبول والشروع في القيام بالإجراءات اللازمة قصد إعادتهما إلى أرض الوطن، حيث ستتكفل الدولة الجزائرية بجميع مصاريف نقل الجثمانين.

وإذ تتقدم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيدتين، فإنها تدعو من الله عز وجل أن يتغمد روحهما الطاهرة برحمته الواسعة ويرزق ذويهما جميل الصبر والسلوان.

ش.ن

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