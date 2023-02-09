عاجل/ تسجيل وفاة امرأة جزائرية وابنتها بمحافظة هاتاي جنوب تركيا جرّاء الزلزال

9 فبراير، 2023

أعلمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج عن تسجيل حالتي وفاة جراء زلزال تركيا، ويتعلق الأمر بكل من السيدة سرايري سميحة (44 سنة) وابنتها بربر هديل (13 سنة) اللتين تمّ انتشال جثتيهما في مدينة الإسكندرون بمحافظة هاتاي جنوب تركيا ظهر اليوم وتم التأكد من هويتيهما.

وأفاد بيان للخارجية أن  مصالح القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول، باشرت مساء اليوم، بالتنسيق مع السلطات التركية، إجراءات نقل جثمانيهما إلى مدينة اسطنبول والشروع في القيام بالإجراءات اللازمة قصد إعادتهما إلى أرض الوطن، حيث ستتكفل الدولة الجزائرية بجميع مصاريف نقل الجثمانين.

وإذ تتقدم وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيدتين، فإنها تدعو من الله عز وجل أن يتغمد روحهما الطاهرة برحمته الواسعة ويرزق ذويهما جميل الصبر والسلوان.

ش.ن

9 فبراير، 2023

مقالات ذات صلة

تسجيل 386 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

1 يناير، 2022

الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره الروسي

18 أبريل، 2022

خمسة أشياء يحرم منها الجزائريون بسبب الكاش

24 أبريل، 2022

الشروع في إنتاج الطاقة الكهروضوئية نهاية عام 2023

11 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: