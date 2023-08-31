عاجل/ ايقاف شبكة إجرامية كانت بصدد ترويج مليون قرص مهلوس بالعاصمة

أوقفت مصالح الأمن لولاية الجزائر بالدار البيضاء، شبكة إجرامية تتكوّن من 5 أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة، و التي كانت بصدد ترويج مليون قرص مهلوس، وهذا عقب ترصد من قبل مصالح الشرطة القضائية .

وانطلقت وقائع القضية خلال شهر مارس 2022، حيث أفادت المصالح على قدوم كميات معتبرة من المؤثرات العقلية الى العاصمة من ولاية عين تموشنت ووهران، و التي ينشط فيها اشخاص من ذوي السوابق العدلية للاتجار بها بالعاصمة .

كما تم مؤخرا إحالة الشبكة الاجرامية لتجارة المخدرات على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والتي يتابع 5 موقوفين بسجن الحراش، وسيواجه فيها المتهمون جناية التخزين وبيع في اطار جماعة اجرامية منظمة، و أيضا جناية الحيازة و الاتجاه غير شرعي بالمؤثرات العقلية .

سها.ق

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