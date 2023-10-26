عاجل/ الوزير الأول يستقبل سفير الجمهورية التركية بالجزائر

إستقبل الوزير الأول، أيمن ين عبد الرحمان، اليوم الخميس، بقصر الحكومة، محمد مجاهد كوتشوك يلماز، سفير الجمهورية التركية بالجزائر.

و شكّل اللّقاء، حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول، فرصة للطرفين لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-التركية والتأكيد على إرادتهما الراسخة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات، تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين، لاسيما من خلال تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع وتنويع الاستثمارات المشتركة.

شرف الدين عبد النور

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