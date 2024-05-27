عاجل/ الوزير الأول السلوفيني ينهي زيارته الرسمية إلى الجزائر

غادر، مساء اليوم الإثنين، الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا، روبرت غولوب الجزائر، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر.

وأجرى الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا خلال هذه الزيارة، محادثات معمّقة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكلّلت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون بين البلدين.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أنه كان في توديع روبرت غولوب، بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، نذير العرباوي، رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

ش.ن