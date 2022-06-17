عاجل/ الوزير الأسبق للصيد البحري سيد أحمد فروخي في ذمة الله

17 يونيو، 2022

توفي اليوم الجمعة, الوزير الأسبق للصيد البحري و الموارد الصيدية, سيد احمد فروخي, إثر إصابته بسكتة قلبية، عن عمر يناهز 55 عاما.

 الفقيد سيد أحمد فروخي هو سياسي جزائري من مواليد 11 جوان 1967 في بولوغين بالجزائر العاصمة. عين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية  في حكومة عبد المالك سلال ووزيرا للصيد البحري في حكومة عبد العزيز جراد.

أصبح وزيراً للصيد البحري والموارد الصيدية ثم الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على التوالي. من عام 2012 إلى عام 2015 ومن عام 2015 إلى يونيو 2016, في 3 جانفي 2020، عين وزيرا للصيد البحري ضمن حكومة عبد العزيز جراد.

وسيوارى الفقيد الثرى غدا السبت بمقبرة الرويبة

17 يونيو، 2022

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