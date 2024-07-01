عاجل/الرئيس تبون يُشرف بالأكاديمية العسكرية لشرشال على حفل تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2023-2024

وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء، إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”.

و سيشرف الرئيس تبون، بهذه المناسبة، على مراسم حفل تخرج الدفعات للسنة الدراسية 2023 – 2024.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى الأكاديمية، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وضباط سامون في الجيش الوطني الشعبي.

ووضع الرئيس تبون، إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد للرئيس الراحل هواري بومدين، الذي تحمل الأكاديمية اسمه، وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على روحه.

شرف الدين عبد النور