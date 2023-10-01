عاجل / الرئيس تبون يقرر رفع منحة الطلبة الجامعيين

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى 2000 دينار شهريا، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من أكتوبر الجاري، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر.

و ثمّن رئيس الجمهورية، حسب بيان رئاسة الجمهورية، القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني.

كما كلّف الرئيس تبون، وزير القطاع بشكر كل عائلة التعليم العالي والبحث العلمي، موجّها إياه بربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها في الخارج من خلال التوأمات بهدف تطوير الجهود والتصورات في مجال البحث والتعليم العالي، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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