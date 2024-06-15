عاجل/ الرئيس تبون يغادر باري الإيطالية عائدا نحو الوطن

غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، باري الإيطالية، عائدا نحو الوطن، عقب مشاركته في قمة السبعة.

و شارك الرئيس عبد المجيد تبون، في قمة مجموعة السبع للمصنعين الكبار في العالم، بدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني.

كما التقى الرئيس تبون، خلال مشاركته، بقادة أبرز دول العالم، على غرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، و الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، و رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني، و رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

كما إستقبل رئيس الجمهورية، خلال هذه المناسبة، أيضا، كلا من، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، و رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، بالإضافة إلى شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي.

شرف الدين عبد النور