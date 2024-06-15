عاجل/الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة مجموعة الدول الـ7

عاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، إلى أرض الوطن، بعد مشاركته في أشغال قمة مجموعة الدول الـ7 لكبار المصنعين في العالم، بباري الإيطالية.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية، لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، كل من الوزير الأول، نذير العرباوي، الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، و مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام.

و كان الرئيس عبد المجيد تبون، قد شارك في قمة مجموعة السبع، بدعوة من رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا، جورجيا ميلوني، أين إلتقى خلال مشاركته، بقادة أبرز دول العالم، على غرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، و الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، و رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني، و رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.

كما إستقبل رئيس الجمهورية، خلال هذه المناسبة، أيضا، كلا من، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، و رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، بالإضافة إلى شارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي.

شرف الدين عبد النور