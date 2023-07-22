عاجل/ الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد زيارات عمل قادته إلى ثلاثة دول

عاجل/ الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد زيارات عمل قادته إلى ثلاثة دول

عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة قادته إلى كل من دولة قطر، الصين وتركيا.

وكان رئيس الجمهورية قد استهل زيارات العمل، بزيارة إلى دولة قطر يوم 15 جويلية و التي دامت يومين، إلتقى خلالها بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني. اين تبادل الطرفان الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات التي تهم البلدين وفي مقدمتها التطورات في المنطقة.

ليتوجه بعدها الرئيس تبون إلى جمهورية الصين الشعبية في زيارة عمل دامت 3 أيام بدعوة من نظيره شي جين بينغ. أين اختُتمت بالإتفاق على إستثمار الصين 36 مليار دولار في عدة مجالات بالجزائـر.

ليختتم رئيس الجمهورية، جدول أعماله بزيارة عمل إلى جمهورية تركيا أين استقبل من قبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

شرف الدين عبد النور

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