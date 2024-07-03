عاجل/ الرئيس تبون يعطي إشارة انطلاق عمليــة توزيــع أزيد من ربــع مليون وحدة سكنيــة عبر كامــل التــراب الوطنــي

أعطى رئيس الجمهــورية، عبد المجيد تبون، اليوم، إشــارة انطلاق عمليــة توزيــع أزيد من ربــع مليون وحدة سكنيــة عبر كامــل التــراب الوطنــي.

وكان الرئيس تبون، قد وصل قبل قليل إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله بالعاصمة، للإشراف على إعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع السكنات عبر كامل التراب الوطني، وتدشين حي المجاهد الراحل “عثمان بلوزداد” ومعاينة مشروع إنجاز 10.507 وحدة سكنية.

كما تابع ئيـس الجمهــورية عرضـا قدّمــه وزيـر السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، حول واقع قطاع السكن والحصيلة الوطنية لتوزيع السكنات من الخامس جويلية 2020 إلى الخامس جويلية 2024.

شرف الدين عبد النور