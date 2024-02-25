عاجل/ الرئيس تبون يشرف على مراسم التدشين الرسمي لجامع الجزائر

25 فبراير، 2024
وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ قليل، إلى جامع الجزائر، للإشراف على مراسم التدشين الرسمي للجامع بكل مرافقه.
وكان في استقبال رئيس الجمهورية، بمدخل جامع الجزائر، كل من، عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، ووزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي.
كما تابع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالقاعة الشرفية، للجامع، فيلما وثائقيا حول جامع الجزائر.
شرف الدين عبد النور
25 فبراير، 2024

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