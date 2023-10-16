عاجل/ الرئيس تبون يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

16 أكتوبر، 2023

ترأس اليوم، الإثنين، عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنّه وبعد دراسة الأوضاع المأساوية الراهنة للشعب الفلسطيني الشقيق وعمليات الإبادة الجماعية المُمنهجة التي ترتكبُها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تُبدي الجزائر رفضها لهذه العمليات ضد المدنيّين العُزّل، مؤكدةً تضامُنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مع قناعتها التامة بأن الحلّ الجذري لا يكمُن في الإبادة ولا الترحيل الجماعي ولكن بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على حدود جوان 1967.

وتدعو الجزائر المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن لضمان الحماية للمدنيّين الفلسطينيّين العُزّل، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

ش.ن

16 أكتوبر، 2023

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