عاجل/ الرئيس تبون يتبادل التهاني مع نظيره الفرنسي بمناسبة العام الجديد
تبادل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، في مكالمة هاتفية، التهاني مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، حسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.
وأورد البيان: “تبادل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، في مكالمة هاتفية، التهاني مع نظيره السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة”.
وقد سمحت المكالمة أيضا – يضيف البيان – بالتطرق إلى “الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، إلى فرنسا وكذا العلاقات الثنائية”.
ش.ن