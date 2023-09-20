عاجل/ الرئيس تبون يبرز المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة و تعزيز حقوق الإنسان

أبرز رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال الدورة ال 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة, بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية), المكاسب المعتبرة التي حققتها الجزائر في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترقية وتعزيز حقوق الإنسان.

و قال الرئيس تبون بهذا الخصوص، أن الجزائر تبنت “خطة التنمية المستدامة وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج الحكومية”, مؤكدا أن ذلك مكّن من “قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار أهداف التنمية المستدامة, سيما في قطاعات التربية, الصحة, البناء, الكهرباء والمياه”.

وفي ذات السياق, اعتبر رئيس الجمهورية أنه “بعد مضي أكثر من 8 سنوات على اعتماد برنامج 2030 للتنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا, لا تزال العديد من الدول النامية تواجه تحديات تستوجب تضامنا أكثر على المستوى الدولي من أجل عالم أفضل ونموذج اقتصادي فعال وعادل يسمح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

ولدى تطرقه إلى موضوع ترقية حقوق الإنسان, قال الرئيس تبون، أن “الجزائر التي حضيت بدعم وثقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها, هي طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معها ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآليات الاستعراض الدولي الشامل”, مذكرا بتقديم الجزائر في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن الجزائر “تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة”, مضيفا أنه إيمان نابع من “تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2020 يُعد “إشهادا على قناعتنا بضرورة تعزيز الحقوق والحريات وأنه لا يمكن أبدا المساس بجوهرها”, حيث كرس هذا التعديل في أحكامه حسب الرئيس تبون، “المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع, لا سيما في مجال ترقية حقوق المرأة وتنميتها سياسيا واقتصاديا من أجل إدماجها في مناصب المسؤولية وتحقيق مبدأ المناصفة في سوق التشغيل وتعزيز دورها في السلم والأمن وترقية مكانتها في مختلف مجالات الحياة على المستوى الوطني والقاري والدولي”.

وأوضح رئيس الجمهورية، في هذا الشأن أنه تم إعداد مخطط وطني عملي في إطار تنفيذ قرار صادر عن مجلس الأمن “تلتزم من خلاله الجزائر بالحرص على ترقية دور المرأة في حل النزاعات والوقاية منها بما يتماشى ومبادئ السياسة الخارجية للجزائر”.

ومن جهة أخرى, تطرق رئيس الجمهورية إلى الطاقات الشبانية الهائلة التي تزخر بها الجزائر والتي تم لأجلها إعداد مناهج تمكن من توفير الإطار المؤسساتي والوسائل المادية الكفيلة بتنمية قدرات هذه الطاقات و”إدماج الشباب كقوة محركة في مسارات التنمية المستدامة وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية”.

شرف الدين عبد النور.

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