عاجل/ الرئيس تبون يأمر بتحقيق المزيد من الجودة والنوعية في التدفق والربط بالأنترنت لهذا الغرض

15 أكتوبر، 2023

وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة بضرورة مواصلة العمل لتحقيق مزيد من الجودة والنوعية في التدفق والربط بالأنترنت، لرفع مستوى الخدمات في قطاعات حيوية، على غرار التعليم العالي والتربية والمالية والبنوك، ومجالات اقتصادية أخرى.

و أكـد الرئيس تبون، على أهمية توفير حماية قصوى لشبكة الربط بالأنترنت ومراعاة مسألة الأمن السيبراني، والتفكير بجدية من الآن فصاعدا، في استغلال تقنية الأقمار الاصطناعية للتزود بخدمة الأنترنت، مكلفا وزير القطاع بإعداد مخطط شامل حول هذه العملية.

شرف الدين عبد النور

15 أكتوبر، 2023

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