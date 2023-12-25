عاجل/ الرئيس تبون: “قطعت على نفسي أن أتخذ من الحوار و المصارحة نهجا للعمل والتسيير”

عاجل/ الرئيس تبون: “قطعت على نفسي أن أتخذ من الحوار و المصارحة نهجا للعمل والتسيير”

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، في خطابه الذي وجّهه للأمة أمام نواب البرلمان بغرفتيه، بقصر الأمم، بالعاصمة، إنه قطع على نفسه منذ توليه مسؤولية قيادة البلاد بأن يتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام.

و من جهة أخرى، أشار رئيس الجمهورية في خطابه، بأنه لم يتجه أي رئيس للجمهورية الجزائرية بخطاب أمام البرلمان، منذ خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1977.

و أضاف، “إننا اليوم نؤسس لسنة حميدة يوجّه فيها المسؤول الأول في البلاد سنويا خطابا للشعب عبر ممثليه في البرلمان بغرفتيه”.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...