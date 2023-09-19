عاجل/ الرئيس تبون: الجزائر متمسكة بالمبادرة العربية لإنهاء الاحتلال الذي يعد سببا جوهريا في عدم استقرار المنطقة

عاجل/ الرئيس تبون: الجزائر متمسكة بالمبادرة العربية لإنهاء الاحتلال الذي يعد سببا جوهريا في عدم استقرار المنطقة

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في كلمته في أشغال الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر متمسكة بالمبادرة العربية لإنهاء الاحتلال الذي يعد سببا جوهريا في عدم استقرار المنطقة.

و كشف الرئيس تبون أن النزاعات والأزمات في العالم بلغت مستوى غير مسبوق، حيث شرّدت الملايين من الأشخاص وحولت العلاقات الدولية من علاقات تعاون وتوافق إلى مواجهة وصدمات.

كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن مجلس الأمن ضعف في أداء دوره امام الصراعات والأزمات خصوصا حفظ السلم والأمن والتسوية السلمية للنزاعات.

و أكد رئيس الجمهورية في كلمته اليوم، على أن الجزائر ستنضم إلى مجلس الأمن حاملة لتطلعات الشعوب الإفريقية والعالم العربي، مضيفا أن الجزائر التي تعي جدا ثمن انتزاع الحرية لم تتخلى عن مساندة الشعوب الساعية إلى التحرر.

شرف الدين عبد النور

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