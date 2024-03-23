عاجل/ الجزائر تُدين أشدّ الإدانة وأقواها الهجوم الإرهابي الجبان والدنيء الذي تعرضت له روسيا الاتحادية

أدانت الجزائر أشدّ الإدانة وأقواها الهجوم الإرهابي الجبان والدنيء الذي تعرضت له روسيا الاتحادية.

وأعربت الجزائر، في هذه الظروف المأساوية، عن تضامنها التام مع روسيا الاتحادية، كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

و قالت الجزائر، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، أن هذا الهجوم الإرهابي يأتي ليذكر سائر المجموعة الدولية باستمرار آفة الإرهاب، ويسلط الضوء في ذات السياق على المسؤوليات التي تقع على عاتقها بالحفاظ على يقظتها الدائمة وقدرتها الكاملة على التعبئة الجماعية في مواجهة هذا التهديد الذي لا يزال يشكل مصدراً للأذية والدمار.

ومن جانبها، تؤكد الجزائر من جديد استعدادها الكامل للمساهمة، بكل حزم وثبات، في هذا الجهد الجماعي للمجموعة الدولية الذي يترجم التزامها بالقضاء الكلي على آفة الإرهاب، يختم البيان.

ش.ن

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