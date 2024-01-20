عاجل/ الجزائر تنفي إدّعاءات كاذبة حول إدراجها أحكاما في الوثيقة الختامية لقمّة كامبلا

20 يناير، 2024

نفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الادعاءات لا أساس لها من الصحة زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا، التي نقلها موقع مزعوم على شبكة الإنترنت لتحالف دول الساحل.

وبحسب هذا الموقع، يفيد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فإن الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.

وينفي الوفد الجزائري رسميا أنه اتخذ مثل هذه المبادرة. إن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا النهائية كلغة حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز. وهذه اللغة تخص حركة عدم الانحياز تحديدا ولم تتدخل الجزائر في أي وقت في صياغتها، يختم البيان.

ش.ن

20 يناير، 2024

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