عاجل/ الجزائر تتّخذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعملية إجلاء الجالية الوطنية المتواجدة بغزة

24 ديسمبر، 2023

استقبل المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج، بصفته رئيس خلية الأزمة التي تمّ تنصيبها على مستوى وزارة الشؤون الخارجية، الأحد، بمقر الوزارة، ممثلين عن عائلات الجالية الوطنية المتواجدة بغزة، والذين طرحوا انشغالاتهم واستفساراتهم حول عملية إجلاء ذويهم العالقين بغزة، معربين عن قلقهم عن الأوضاع والمخاطر الناجمة عن الاعتداءات الهمجية لقوات الاحتلال الصهيونية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّه خلال هذا اللقاء، أكّد المدير العام للشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج أنه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة للقيام بعملية الإجلاء في أحسن الظروف، تنفيذا لتعليمات السلطات العليا ببلادنا التي تولي أهمية بالغة لمتابعة وضعية جاليتنا بغزة.

وأضاف بيان الخارجية أنّه تمّ طمأنتهم بأنه يتمّ متابعة وضعية جاليتنا بغزة عن كثب، حيث تمّ اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالقاهرة، من أجل مباشرة عملية الإجلاء فور الحصول على تراخيص العبور عن طريق منفذ رفح من قبل السلطات المصرية.

ش.ن

24 ديسمبر، 2023

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