عاجل/ الإتحاد الجزائري لكرة القدم ينفي تصريحات وهمية منسوبة لرئيسه “وليد صادي”

14 فبراير، 2024

نفى الإتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان له أمسية هذا الأربعاء، ما تداولته بعض المواقع والحسابات لتصريحات وهمية نسبت إلى رئيس الإتحادية لذات اللعبة “وليد صادي”، وأنها أخبار ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف بيان الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن رئيسه لم يدل بأي من هذه التصريحات ولم يقطع أي من الوعود التي يتم تداولها حاليا.

كما يشدد الإتحاد أن رئيسه يخاطب الجميع عبر القنوات الرسمية التابعة للهيئة الكروية الوطنية، مؤكدا أن وسائل الإتصال الرسمية التابعة للإتحاد هي القنوات الوحيدة التي يتم التواصل عبرها، مشيرا إلى احتفاظه بحقه في المتابعة القضائية.

سيدعلي.هـ

14 فبراير، 2024

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