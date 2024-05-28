عاجل/ اسبانيا تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين

اعلنت الحكومة الإسبانية رسميا اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطينية، حسبما أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي في مدريد.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز قبل انعقاد محلس الوزراء، في خطاب متلفز، إن إسبانيا ستنضم إلى “أكثر من 140 دولة تعترف بالفعل بفلسطين”.

وأكد بيدرو سانشيز أن هذه “هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الحل الذي نعترف به جميعا باعتباره الحل الوحيد الممكن لتحقيق مستقبل مستدام، وهو السلام: دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب دولة إسرائيل في سلام وأمن”.

وكانت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج قد اعلنت علانية خططها في 22 ماي الجاري، للاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

ش.ن