عاجل/ إنتخاب الجزائر نائبا لرئاسة الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية

تم أمس الخميس، إنتخاب الجزائر، نائبا لرئاسة الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية.

و سيمثل الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، المجموعة الافريقية، إلى جانب نظرائه المنتخبين عن باقي المجموعات الاقليمية الأخرى، في منصب نائب رئيس.

و ستساهم الجزائر، بوصفها نائبا لرئيس الجمعية العامة، في تسيير وادارة أشغال الجلسات العلنية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، من سبتمبر 2024 إلى غاية سبتمبر 2025.

و يأتي هذا التعيين، في الوقت الذي تواجه فيه أفريقيا تحديات معتبرة، مثل استكمال تصفية الاستعمار، ومكافحة الفقر والتنمية المستدامة، وكذا الأمن الغذائي.

كما ستلتزم الدبلوماسية الجزائرية بحزم، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالمساهمة في المجهود متعدد الأطراف، الرامي إلى مواجهة هذه الرهانات الأساسية وإلى ترقية حلول مستدامة وعادلة، للتحديات العديدة ومتعددة الأشكال للمجموعة الدولية.

و يعكس هذا التمثيل المزدوج بهيئتين هما الأكثر نفوذا وصناعةً للقرار بالأمم المتحدة، بروز الجزائر المؤكد على الساحة الدولية، وكذا التزامها الثابت بترقية السلم والأمن الدوليين.

للإشارة، فقد تم انتخاب رئيس وزراء الكاميرون السابق، فيليمون يانغ، بالتزكية، رئيسا للدورة 79، للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ في سبتمبر المقبل.

و من المقرر، أن تفتتح الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة، يوم 10 سبتمبر المقبل، تحت شعار “الوحدة في التنوع”، كما تبدأ أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى، في 24 سبتمبر 2024.

شرف الدين عبد النور