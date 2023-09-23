طه دربال يلتقي بممثلین عن الفدرالیة الوطنیة لعمال قطاع الري
إلتقى طه دربال، وزیر الري، یوم الخمیس المنقضي، 21 سبتمبر، بمقر الوزارة، ممثلین عن الفدرالیة الوطنیة لعمال قطاع الري، یتقدمھم بشیر زعیو، رئيس الفدرالیة، و أعضاء مكتبه، و بحضور الاطارات المركزیة للوزارة، و هذا نظرا للدور الھام و الحیوي الذي یلعبه الشریك الاجتماعي في مسعى تطویر القطاع و عصرنة الخدمة العمومیة للمیاه، حسب بيان وزارة الري.
و كان اللقاء حسب ذات المصدر، فرصة لطرح عدة انشغالات عمال وموظفي القطاع، المھنیة منھا و الاجتماعیة، خصوصا و أن ھذا اللقاء تزامن مع الدخول الاجتماعي،
بدوره، أكد الوزیر مرة أخرى بالدور الھام و الحساس الذي یلعبه الشریك الاجتماعي، منوھا في نفس الوقت بالجھود الجبارة التي یبذلھا مختلف العمال و ممثیلھم بغیة توفیر خدمة عمومیة ترقى لمتطلبات مواطنینا ،من جھة، و تطویر المرفق العمومي للمیاه من جھة اخرى، يفيد البيان.
كما صرِّح وزير الري، في نفس الوقت بأن الوزارة ستبذل كل ما في وسعھا من اجل تلبیة احتیاجات مختلف العمال و الموظفین، بما یعزز الاستقرار المھني و الاجتماعي، و یخلق بیئة عمل محفزة و مشجعة، و أعطى تعلیمات للأخذ بعین الاعتبار بعض الانشغالات التي یمكن الاستجابة لھا في الایام القلیلة القادمة و متابعة تنفیذھا، يضيف المصدر.
و في الأخير، حثّ الوزیر دربال، على تنظیم لقاءات دوریة بین الادارة و الشریك الاجتماعي للاطلاع على انشغالات العمال و إیجاد الحلول المناسبة بما یسمح به القانون الساري المفعول في ھذا المجال، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور