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ANEP N° : PN2300021

طه دربال يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مدراء الموارد المائية لبعض الولايات لهذا الغرض

4 أكتوبر، 2023
تنسيقيا مع مدراء الموارد المائية لبعض الولايات

ترأّس وزير الري، طه دربال ، مساء أمس الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إجتماعا تنسيقيا مع مدراء الموارد المائية لبعض الولايات، خُصّص لتقييم تسيير الخدمة العمومية للماء الشروب، و الوقوف على الصعوبات التي تواجه هذه الولايات و البحث عن امكانية ايجاد حلول ناجعة.

و حضر هذا الاجتماع حسب بيان وزارة الموارد المائية، الإطارات المركزية للوزارة، و المدراء العامون للمؤسسات المكلفة بتسيير الخدمة العمومية للمياه.
و خلال هذا الاجتماع، قدّم المدراء الولائيون عروضا تفصيلية حول الوضعية الحالية للتزويد بالماء الشروب، و مدى تقدم المشاريع التي من شأنها تعزيز و تحسين التوزيع لهذا المورد الحيوي على مستوى هذه الولايات.
أما في جانب التطهير، شدّد الوزير على ضرورة مواصلة العمل على تنقية الوديان و شبكات التطهير من اجل حماية المدن من خطر الفيضانات في ضل تفاقم هذه الظاهرة الطبيعية التي يعرفها العالم في هذا الموسم.
و تتواصل هده اللقاءات التنسيقية و التقييمية مع باقي الولايات بصفة دورية التي تصب في تحسين و تطوير الخدمة العمومية للماء خدمة للمواطن.
شرف الدين عبد النور
4 أكتوبر، 2023

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