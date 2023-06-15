طقس: أمطار رعدية و حرارة بهذه الولايات

كشفت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس ليوم الخميس 15جوان، عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية. اضافة إلى ارتفاع في درجات الحرارة القصوى على الولايات الجنوبية.

و تتمثل الولايات المعنية باستمرار تساقط الأمطار الرعدية حسب ذات المصالح في كل من ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، كما تمتد صلاحية النشرة إلى غاية الساعة 15:00 من اليوم الخميس.

و في تنبيه آخر مصالح الأرصاد الجوية، كشفت فيه عن تسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة القصوى خلال نهار اليوم الخميس و هذا بكل من أدرار، برج باجي مختار وإن قزام.

شرف الدين عبد النور

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