طرد وفد من الكيان الصهيوني حاول التسلّل لحضور أشغال القمة الـ36 للإتحاد الافريقي

وأظهر مقطع فيديو تناقلته عدة مصادر, عملية الطرد من قبل أعوان الأمن لوفد من الكيان الصهيوني، بعد تسلله الى اشغال القمة التي تنظم يومي السبت والأحد تحت شعار “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الافريقية القارية”.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, محمد موسى فقي, قد اتخذ شهر جويلية 2021 قرارا احادي الجانب حول منح الكيان الصهيوني صفة مراقب داخل الاتحاد الافريقي, وهو القرار الذي قوبل بمعارضة شديدة داخل المنظمة القارية، لا سيما من قبل الدول التي تدعم حق الشعب الفلسطيني الثابت في الحرية والاستقلال.

في حين اعتبرت العديد من الاطراف الافريقية والعربية ان الخطوة التي أقدم عليها محمد موسى فقي”انتهاكا صارخا” للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان ومبادئ وقيم الاتحاد ونظامه الأساسي الذي ينص على محاربة العنصرية وطرد وفد من الكيان الصهيوني من أشغال القمة ال36 للإتحاد الافريقيإنهاء الاستعمار وحق تقرير المصير للشعوب.

وخلال أشغال الدورة العادية السابقة لقمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقي، تم بالإجماع تبني قرار تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب، مع تشكيل لجنة من سبعة رؤساء دول من بينهم الجزائر، لتقديم توصية لقمة الاتحاد بشأن هذه المسألة.

ش.ن