طبق الشخشوخة الجزائرية يدخل العالمية

9 أغسطس، 2023

احتل طبق الشخشوخة المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا في أحسن الأطباق حسب تصنيف موقع “تاست أطلس” العالمي.

ووفقا للمصدر، فقد تم اختيار طبق الشخشوخة التقليدي الجزائري من طرف الموقع ليكون في المرتبة 28 عالميا ضمن ألذ الأطباق المُعدة بلحم الخروف من بين 50 طبق عالمي.

وعرَف الموقع طبق الشخشوخة أنه عبارة عن طبق لمزيج من الخضر واللحم والمرق مع العجائن والأرز، موضحا أنه يتكون كذلك من قطع خبز مسطح، رقيق ومستدير الشكل، ويُعرف باسم الرقاق والمرقة.

هذا ويحظى طبق الشخشوخة بشعبية كبيرة في مختلف المدن الجزائرية، حيث يتم تحضيرها من لحم الضأن المقطّع والطماطم والحمص والبصل وبعض التوابل من بينها الفلفل الأحمر الحار.

كما أرجع المصدر، أصل هذا الطبق إلى رعاة الأغنام الذين كانوا يحتاجون لوجبة دسمة عند العودة إلى المنزل في ليالي الشتاء الباردة.

ليديا كبيش

9 أغسطس، 2023

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