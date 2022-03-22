قال سفير الصحراء الغربية لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن :”إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، دعم مقترح المخزن القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية يعتبر خيانة أخرى وانحياز لموقف الاحتلال المغربي واصفا موقف الجزائر من هذا التغير المفاجىء بالقوي”.

واعتبر طالب عمر في حوار خص به إذاعة الجزائر الدولية، المقايضة التي قامت بها الحكومة الاسبانية مع نظام المخزن أقرب ما يكون إلى عملية بيع وشراء، وتضحية أخرى بحقوق الشعب الصحرواي.

وتابع ذات المتحدث قائلا:” ان إسبانيا ليس لديها ما تمتلك لتقوم بمقايضة في هذا الشأن إلا القضية الصحراوية مثل المقايضة التي فعلتها مع الكيان الصهيوني الذي اعترفت به مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة على سبتة ومليلية”.

كما أكد السفير الصحراوي أن “القانون الدولي يؤكد أن السيادة هي ملك للشعب الصحراوي وهو الذي سيحدد طبيعة هذه السيادة من خلال استفتاء حر ونزيه مضيفا ان ما قامت به إسبانيا والمغرب يتناقض مع الشرعية الدولية”

وأضاف طالب عمر لن النظام المغربي ابتز الحكومة الإسبانية واستعمل ملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تهديده برسم حدود بحرية تلامس أو تتجاوز الحدود البحرية الاسبانية وكذا الضغط بملف سبتة ومليلية”.

كما شدد على أنه ا يمكن تسليم سيادة بلد لبلد آخر، وهو ما سبق أن قالته وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة، آرانتشا غونثاليث لايا، في ردها على قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي اعترف فيه بالمغربية المزعومة للصحراء الغربية.

ليديا كبيش

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