ضبط معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بتمنراست

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 1937 شخص، في كل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، على إثر العديد من العمليات، خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 فيفري 2023، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وذكر البيان، أن ذات المفارز تمكنت من ضبط 42 مركبة، و179 مولدا كهربائيا، 86 مطرقة ضغط، 5 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات، ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين أفلحت مفارز للجيش، في توقيف 29 شخص، وضبط 8 بنادق صيد وكميات كبيرة من الخراطيش الخاصة ببنادق الصيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ210 أطنان، وكذا 10 أطنان من النفايات النحاسية، و26,5 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يختم البيان.

حورية سعداوي

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