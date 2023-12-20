ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية والتبغ موجّهة للتهريب والمضاربة

20 ديسمبر، 2023

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي  33 شخصا وضبطت مسدسين 02 رشاشين من نوع كلاشنيكوف و07 بنادق صيد و03 مسدسات آلية و24016 لتر من الوقود، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 ديسمبر الجاري.

 وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه تم أيضا ضبط 04 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و11 قنطار من مادة التبغ و12698 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 351 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

ش.ن

20 ديسمبر، 2023

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